Спишите словосочетания и предложения. 1. Сильный мороз. Отдыхать в деревне. Громко смеяться. 2. Я начал читать, когда мне исполнилось шесть лет. Я знаю, что брат начал читат ь в пять лет. • Обозначьте значком х гла...

Спишите словосочетания и предложения. 1. Сильный мороз. Отдыхать в деревне. Громко смеяться. 2. Я начал читать, когда мне исполнилось шесть лет. Я знаю, что брат начал читат ь в пять лет. • Обозначьте значком х главные слова в словосочетаниях. • Главные предложения заключите в квадратные скобки, а придаточные — в круглые. • Укажите средства связи в этих словосочетаниях и предложениях. Почему такая связь называется подчинительной? Очень срочно!