Спишите словосочетания и предложения. 1. Сильный мороз. Отдыхать в деревне. Громко смеяться. 2. Я начал читать, когда мне исполнилось шесть лет. Я знаю, что брат начал читат ь в пять лет. • Обозначьте значком х гла...
Спишите словосочетания и предложения. 1. Сильный мороз. Отдыхать в деревне. Громко смеяться. 2. Я начал читать, когда мне исполнилось шесть лет. Я знаю, что брат начал читат ь в пять лет. • Обозначьте значком х главные слова в словосочетаниях. • Главные предложения заключите в квадратные скобки, а придаточные — в круглые. • Укажите средства связи в этих словосочетаниях и предложениях. Почему такая связь называется подчинительной? Очень срочно!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Мороз гл слово(согласование), отдыхать гл слово(управление), смеяться гл слово( примыкание). 2. [Я начал читать], (когда мне исполнилось шесть лет).( Подчинительная) [Я знаю], (что брат начал читать в пять лет).(Подчинительная) Т.к есть подчинительные союзы