Спишите сначала предложения с союзными и указательными словами, а затем - с союзами. Предложения можно писать цифрами.! (с 3 предложения)

Русский язык

Спишите сначала предложения с союзными и указательными словами, а затем - с союзами. Предложения можно писать цифрами.! (с 3 предложения)

Автор: Гость