Спишите текст вставляя пропушенные буквы и знаки приипенания. подчеркните подчеркните обороты как члены предложения. в каких случаях их нужно выделять запятыми , а в каких нет? почему? обведите слова , от которых это зависит.

Гость: Гость:

Русская Венеция - так называют поэтому мой город, город рек и каналов - первых искусственных КАНАЛОВ, созданных руками человека в нашей стране. Маленький Петербург - можно слышать о моем городе. И точно: многочисленные каналы с перекинутыми через них МОСТАМИ, гранитные НАБЕРЕЖНЫЕ, протянувшиеся на несколько десятков километров, маленькие УЛОЧКИ, называемые проспектами, розовые ТУМАНЫ, парящие над городскими окраинами, - чем не город на Неве? Ситцевый край - так величают Вышний Волочёк в народе. Сотканными вышневолоцкими ткачихами за 100 лет СИТЦАМИ можно было бы, наверное, обернуть весь земной шар, проложить не одну ситцевую дорогу до Луны. ( слова,написанные КАПСОМ, нужно обвести. )