Спишите текст,вставляя пропушеные буквы и раскрывая скобки.Наступают осенние дни.Грустныи вид у природы.Земля оделась сухими листьями.Ветер несёт листочки по тропинкам на опушку леса.Между деревьями протянулись нити легкои паут...

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Спишите текст,вставляя пропушеные буквы и раскрывая скобки.Наступают осенние дни.Грустныи вид у природы.Земля оделась сухими листьями.Ветер несёт листочки по тропинкам на опушку леса.Между деревьями протянулись нити легкои паутины.В морозные дни листики весят жесткие ихрупкие. 2)Произвести полныи разбор третьего предложение. 3)Вфписать из текста 3 слова с пезударнои гласнои в корне,подобрать проверочное слова. 4)Произвести фенитическии разбор слов:коньки,ели. 5)Разобрать по составу слова:травка,прочитали,переход.

Автор: Гость