Спишите текст,вставляя пропушеные буквы и раскрывая скобки.Наступают осенние дни.Грустныи вид у природы.Земля оделась сухими листьями.Ветер несёт листочки по тропинкам на опушку леса.Между деревьями протянулись нити легкои паут...
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Спишите текст,вставляя пропушеные буквы и раскрывая скобки.Наступают осенние дни.Грустныи вид у природы.Земля оделась сухими листьями.Ветер несёт листочки по тропинкам на опушку леса.Между деревьями протянулись нити легкои паутины.В морозные дни листики весят жесткие ихрупкие. 2)Произвести полныи разбор третьего предложение. 3)Вфписать из текста 3 слова с пезударнои гласнои в корне,подобрать проверочное слова. 4)Произвести фенитическии разбор слов:коньки,ели. 5)Разобрать по составу слова:травка,прочитали,переход.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(разбор 3-го предлажешния) Земля - педлежащие(дона черта), сущ. Оделась - сказуимое(две черты) , гл. Сухими - определение(волнистая линия) , прил. Листьями - дополнение(пунктирная лния) , сущ. (третье задание) Земля-земли , листочки-листья , деревьями-дерево.(и не забудь поставить ударения!) (четвертое задание) коньки- сущ. м. р. 2 слг. 6 б. 5 зв. ударение только поставь. к-[к]-согл.,парн.,глух.,тв. о-[а]-гл.,безудар. н-[н']-согл.,непарн.,звон.,мягк. ь-[-] к-[к']-согл.,парн.,глух.,мягк. и-[и]-гл.,удар.(поставь ударение) ели-суш. ж. р. 2 слг. 3 б. 4 зв. ударение поставь. е-[й']-согл.,непарн.,звон.,мягк. [э]-гл. удар. л-[л']-согл.,непарн.,звон.,мягк. и-[и]-гл. удар. (пятое задание) травка-трав-корень, к-^суффикс, а □- окончание. прочитали-про-приставка, чит-корень , а- суффикс , л - суффикс , и - окончание. переход-пере-приставка, ход - корень.
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