Спишите только те слова, в которых написание выделенной буквы надо проверять. 1. Берёза, (много) берёз, (к) берёзам, (у) березы. 2. Берёза, берёзка, берёзонька, березняк

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Спишите только те слова, в которых написание выделенной буквы надо проверять. 1. Берёза, (много) берёз, (к) берёзам, (у) березы. 2. Берёза, берёзка, берёзонька, березняк
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Гость:
Много береЗ ( проверяем з) березка 
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