Спишите .в выделенной строчке укажите части речи .найдите в тексте образные сравнения .буря мглою небо кроет ,вихри снежные крутя;то,как зверь,она завоет ,то заплачет ,как дит я.

Буря мглою небо кроет,Вихри снежные крутя;То, как зверь, она завоет,То заплачет, как дитя. (Что?) буря - дополнение (существительное). (чем?) мглою - дополнение (существительное) (что?) небо - дополнение (существительное) (что делает?) кроет - глагол (что?) вихри - дополнение (существительное) (какие?) снежные - определение (прилагательное) (что делая?) крутя - глагол. то - местоимение как - союз (что?) зверь - определение, существительное. она - местоимение (что сделает?) завоет - глагол то - местоимение (что сделает?) заплачет - глагол как - союз (что?) дитя - определение, существительное "Как зверь, как дитя" - образное сравнение, то есть автор сравнивает бурю с зверем и с маленьким ребенком.