Спишите вставляя н или нн.С ОБЪЯСНЕНИЯМИ !!! 1)звери...ые тропы дли...ы и запута...ы 2)??аказа...ые товары отобра...ы и отправле...ы 3)на карте предстоящие маршруты были намече...ы 4)в ночное время улицы города пусты..ы 5)...
Русский язык
Спишите вставляя н или нн.С ОБЪЯСНЕНИЯМИ !!! 1)звери...ые тропы дли...ы и запута...ы 2)??аказа...ые товары отобра...ы и отправле...ы 3)на карте предстоящие маршруты были намече...ы 4)в ночное время улицы города пусты..ы 5)елка увеша...а шарами 6)ваши искре..ие слова очень це..ы для меня
Ответ(ы):
Гость:
1)звериные тропы длинны и запутанны 2)заказанные товары отобраны и отправлены 3)на карте предстоящие маршруты были намечены 4)в ночное время улицы города пустынны 5)ёлка увешана шарами 6)ваши искренние слова очень ценны для меня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В предложенном списке животных одно является лишним. Укажите, какое. Выберите од??н ответ: a. стрепет b. сайгак c. суслик d. северный олень
Алгебра
Вычислите первообразную: Не совсем понимаю как. Вот формула по таблице: Да, это это сложная функция, теперь надо найти первообразную ...
Русский язык
Русский язык