Спишите вставляя н или нн.С ОБЪЯСНЕНИЯМИ !!! 1)звери...ые тропы дли...ы и запута...ы 2)??аказа...ые товары отобра...ы и отправле...ы 3)на карте предстоящие маршруты были намече...ы 4)в ночное время улицы города пусты..ы 5)...

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Спишите вставляя н или нн.С ОБЪЯСНЕНИЯМИ !!! 1)звери...ые тропы дли...ы и запута...ы 2)??аказа...ые товары отобра...ы и отправле...ы 3)на карте предстоящие маршруты были намече...ы 4)в ночное время улицы города пусты..ы 5)елка увеша...а шарами 6)ваши искре..ие слова очень це..ы для меня

Автор: Гость