Спишите,вставляя пропущенные буквы. Прокомментируйте орфограммы. 1.море смеяло??ь 2.и ст..ит себе лес улыбает(?)ся 3.заколдован нев..димкой, дремлет лес под ска..ку сна, словно бел..ою к..сынкой подв..залася с..осна -н...

Русский язык
Спишите,вставляя пропущенные буквы. Прокомментируйте орфограммы. 1.море смеяло??ь 2.и ст..ит себе лес улыбает(?)ся 3.заколдован нев..димкой, дремлет лес под ска..ку сна, словно бел..ою к..сынкой подв..залася с..осна -надпишите ИВС(обязательно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит, улыбается без мягкого знака,невидимкой,сказку,белою,косынкой,подвязалася ,сосна.Орфограммы:безударная гласная в корне, мягкий знак на конце глаголов,парные согласные.
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