Спишите, вставляя пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания. Составьте схем?? предложений. 1. С..годня мы идём в музей где с..стоится перс..нальная выста..ка азербайджанского художника.4 2. Я см..трел пер..дачу о пр..мышл...
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Спишите, вставляя пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания. Составьте схем?? предложений. 1. С..годня мы идём в музей где с..стоится перс..нальная выста..ка азербайджанского художника.4 2. Я см..трел пер..дачу о пр..мышленных роботах когда мне позв..нил друг. 3. Я обязательно изучу эту комп..ютерную програ(м,мм)у если ты п..можешь мне. 4. Я буду много занимат(?)ся потому что я х..чу успешно сдать экзам..ны. 5. Пош..л сильный дождь и на улицах по..вились огромные лужи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сегодня мы идём в музей где состоится персональнаявыставка азербайджанского художника.4 2. Я смотрел передачу о промышленных роботах когда мне позвонил друг. 3. Я обязательно изучу эту компьютерную программу если ты поможешь мне. 4. Я буду много заниматься потому что я хочу успешно сдать экзамены. 5. Пошёл сильный дождь и на улицах появились огромные лужи.
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