Спишите, вставляя пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания. Составьте схем?? предложений. 1. С..годня мы идём в музей где с..стоится перс..нальная выста..ка азербайджанского художника.4 2. Я см..трел пер..дачу о пр..мышл...

Гость: Гость:

1. Сегодня мы идём в музей где состоится персональнаявыставка азербайджанского художника.4 2. Я смотрел передачу о промышленных роботах когда мне позвонил друг. 3. Я обязательно изучу эту компьютерную программу если ты поможешь мне. 4. Я буду много заниматься потому что я хочу успешно сдать экзамены. 5. Пошёл сильный дождь и на улицах появились огромные лужи.