Спишите высказывание о языке писателя К.Паустовский из упр 2. Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов. Используя это высказывание как тезис,постройте рас суждение.Приведите примеры из произведени...
Спишите высказывание о языке писателя К.Паустовский из упр 2. Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов. Используя это высказывание как тезис,постройте рас суждение.Приведите примеры из произведений художественной литературы.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сама гадаю, сегодня задали. Люди пишите ей ответ.