Спишите высказывание о языке писателя К.Паустовский из упр 2. Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов. Используя это высказывание как тезис,постройте рас суждение.Приведите примеры из произведени...

Спишите высказывание о языке писателя К.Паустовский из упр 2. Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов. Используя это высказывание как тезис,постройте рас суждение.Приведите примеры из произведений художественной литературы.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Сама гадаю, сегодня задали. Люди пишите ей ответ.
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