Спишите , заменяя, где это возможно, придаточные предложения деепричастными оборотами.Деепричастия записывайте поморфемно.1)Когда луна вышла из облако в , она осветила бледным светом окрестность. 2)Когда ливень кончил...

Спишите , заменяя, где это возможно, придаточные предложения деепричастными оборотами.Деепричастия записывайте поморфемно.1)Когда луна вышла из облако в , она осветила бледным светом окрестность. 2)Когда ливень кончился, дети выбежали на улицу.3)Лес стоит молча, неподвижно, словно он всматривается куда-то своими верхушками.4)Ребенок горько заплакал, потому что потерял свою любимую игрушку.5)Каждый раз, когда я работаю без отдыха, я испытываю сильное утомление.6)Когда они вернулись в город, было уже темно.7)Когда стемнело, мы разожгли костер.8)Больной попросил закрыть его окно в комнате, потому что он не выносил уличного шума.9)Хотя мы опоздали к началу спектакля и пропустили первый акт, мы тем не менее поняли содержание пьесы.