СПИШИТЕ ЗАМЕНЯЯ ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С МЕСТОИМЕНИЕМ Я ПРЕДЛОЖЕНИЕМ С БЕЗЛИЧНЫМ ГЛАГОЛОМ,ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕОПРАВДАНОГО ПОВТОРЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕ СПРЯЖЕНИЕ ВСЕХ ГЛАГОЛОВ КАКИЕ ИЗ НИХ ПЕРЕХОДНЫЕ? СЕГОДНЯ Я ЗАКОНЧУ ПОЛОЧКУ ДЛЯ КН...
СПИШИТЕ ЗАМЕНЯЯ ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С МЕСТОИМЕНИЕМ Я ПРЕДЛОЖЕНИЕМ С БЕЗЛИЧНЫМ ГЛАГОЛОМ,ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕОПРАВДАНОГО ПОВТОРЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕ СПРЯЖЕНИЕ ВСЕХ ГЛАГОЛОВ КАКИЕ ИЗ НИХ ПЕРЕХОДНЫЕ? СЕГОДНЯ Я ЗАКОНЧУ ПОЛОЧКУ ДЛЯ КНИГ. КОГДА ВСЕ ПОД РУКОЙ ,Я РАБОТАЮ ЛЕГКО. ЛАК ЛОЖИТЬСЯ РОВНО .ЕЩЕ ОДИН -ДВА МАШКА И ПОЛОЧКА ГОТОВА. Я ХОЧУ ПОДАРИТЬ ЕЕ МЛАДШЕЙ СЕСТРЕНКЕ.ПУСТЬ ПОСТАВИТ НА НЕЕ СВОИ КНИГИ.ТО ТО БУДЕТ РАДОСТИ!
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сочинение на тему почему в русском языке нельзя обойтись 6ез деепричастия