Спишите,вставляя в предложения подходящие по смыслу глаголы.Подчеркните слова автора. 1.Шевелите лапками! - .... утка, поварачиваясь к утятам. 2.какой он большой и несуразны й!- ... злая утка. 3.Утка-мать ... : Он нек...
Разное
Спишите,вставляя в предложения подходящие по смыслу глаголы.Подчеркните слова автора. 1.Шевелите лапками! - .... утка, поварачиваясь к утятам. 2.какой он большой и несуразны й!- ... злая утка. 3.Утка-мать ... : Он некрасив, но плавает лучше других. 4.Слишком велик, -... куры. 5.Дикие гуси ... : Это что за птица?. 6.Я такой гадкий, что даже собаке противно меня съесть, - ... утёнок. 7. Умеешь ли ты выгибать спину и мурлыкать?- ... кошка. СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК:ПОДУМАЛ СКОМАНДОВАЛА ПОИТЕРИСОВАЛАСЬ ПРОШИПЕЛА ВОЗРАЗИЛА СКАЗАЛИ СПРОСИЛИ СКАЖИТЕ ПЛИЗ
Ответ(ы):
Гость:
1. "Шевелите лапками!" - скомандовала утка, поварачиваясь к утятам. 2. "Какой он большой и несуразный!"- прошипела злая утка. 3. Утка-мать возразила: "Он некрасив, но плавает лучше других". 4. "Слишком велик", - сказали куры. 5. Дикие гуси спросили: "Это что за птица?". 6. "Я такой гадкий, что даже собаке противно меня съесть", - подумал утёнок. 7. "Умеешь ли ты выгибать спину и мурлыкать?"- поинтересовалась кошка. (Слова автора выделены жирным шрифтом.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Число электронов во внешнем электронном слое атома, ядро которого содержит 8 протонов, равно 1) 8 2) 2 3) 6 4) 4
Разное
РЕБЯТА! помогите срочно! Русский язык 5 класс! помогите с разбором словосочетаний- Духовное богатство,родной речью, овладению языками ! П О Ж А Л У...