Спишите,вставляя в предложения подходящие по смыслу глаголы.Подчеркните слова автора. 1.Шевелите лапками! - .... утка, поварачиваясь к утятам. 2.какой он большой и несуразны й!- ... злая утка. 3.Утка-мать ... : Он нек...

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Спишите,вставляя в предложения подходящие по смыслу глаголы.Подчеркните слова автора. 1.Шевелите лапками! - .... утка, поварачиваясь к утятам. 2.какой он большой и несуразны й!- ... злая утка. 3.Утка-мать ... : Он некрасив, но плавает лучше других. 4.Слишком велик, -... куры. 5.Дикие гуси ... : Это что за птица?. 6.Я такой гадкий, что даже собаке противно меня съесть, - ... утёнок. 7. Умеешь ли ты выгибать спину и мурлыкать?- ... кошка. СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК:ПОДУМАЛ СКОМАНДОВАЛА ПОИТЕРИСОВАЛАСЬ ПРОШИПЕЛА ВОЗРАЗИЛА СКАЗАЛИ СПРОСИЛИ СКАЖИТЕ ПЛИЗ

Автор: Гость