Спишите,заменяя инфинитив формами 2го или 3го лица.Объясните написание окончаний глаголов. 1)На одном гвозде всего не (повесить).2)Напала на кошку спесь, не (хотеть) и с печ и слезать.3)На печи сидя,генералом не (быть).4)Тише (ехать), дальше (быть).5)Нужда железо (ломать).6)Привычка печаль (утолять),тягость (облегчать).7)Тихая вода берега (подмывать)