Спишь текст решая орфографические задачи.Подумай:не похоже ли включение словосочетаний в предложение на рисованиецветными карандашами(или красками,фломастерами)?

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Спишь текст решая орфографические задачи.Подумай:не похоже ли включение словосочетаний в предложение на рисованиецветными карандашами(или красками,фломастерами)?

Автор: Гость