Спишь текст решая орфографические задачи.Подумай:не похоже ли включение словосочетаний в предложение на рисованиецветными карандашами(или красками,фломастерами)?
Разное
Спишь текст решая орфографические задачи.Подумай:не похоже ли включение словосочетаний в предложение на рисованиецветными карандашами(или красками,фломастерами)?
Ответ(ы):
Гость:
Таня рисовала простым карандашом.Получилось скучно.Взяла Таня цветные карандаши.Шиповник заалел (Алый).Зашумел у реки зелёный камыш.(без "ь").А над рекой повисло разноцветное коромысло. КоромыслО-что сделалО ?-повислО.
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