Сплав массой 360 г состоит из меди и цинка.Отношение массы меди к массе цинка равно 3:2.Найдите массу меди,массу цинка в сплаве. Можно пожалуйста решение с условием.
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Сплав массой 360 г состоит из меди и цинка.Отношение массы меди к массе цинка равно 3:2.Найдите массу меди,массу цинка в сплаве. Можно пожалуйста решение с условием.
Ответ(ы):
Гость:
Всего - 360г Медь -?, 3 части Цинк - ?, 2 части Решение 1) 3+2=5(ч) - всего частей 2) 360:5=72(г) - приходится на 1 часть 3) 72*3=216(г) - медь 4) 72*2=144(г) - цинк
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