Сплав массой 360 г состоит из меди и цинка.Отношение массы меди к массе цинка равно 3:2.Найдите массу меди,массу цинка в сплаве. Можно пожалуйста решение с условием.

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Сплав массой 360 г состоит из меди и цинка.Отношение массы меди к массе цинка равно 3:2.Найдите массу меди,массу цинка в сплаве. Можно пожалуйста решение с условием.

Автор: Гость