сплав меди с цинком , содержащий 5 кг цинка, сплавлен с 15кг цинка. В результате содержание меди в сплаве понизилось по сравнению с её первоначальным содержанием в сплаве на 30%. Какой могла быть первоначальная масса...
сплав меди с цинком , содержащий 5 кг цинка, сплавлен с 15кг цинка. В результате содержание меди в сплаве понизилось по сравнению с её первоначальным содержанием в сплаве на 30%. Какой могла быть первоначальная масса сплава ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть меди в сплаве было Х кг, а цинка 5 кг, тогда % меди был x/(x+5)*100%