Сплав состоит из 2,92 кг олова и 1,46 кг свинца. Какова плотность сплава, если его объем равен сумме объемов составных частей?

Для олова V1=m1/1=2.92/7300=0.0004 м куб Для свинца V2=m2/2=1.46/11300=0.000129 м куб. Общий обьем V=0.0004+0.000129=0.000529 м куб. общ масса 2,92+1,46=4,38 кг Тогда плотн =m/V=4,38/0,000529=8277 (кг/м куб)=8,277 г/см куб.