Сплошной шар, сделанный из меди, отпускают над поверхностью водоема глубиной h. Шар достигает дна водоема за 0,1с. Определите глубину водоёма. Сделайте поясняющий рисунок, ука жите силы, действующие на шар. (ускорение свободного падения принять равным 10Н/кг)

Так как время движения шара в воде небольшое, то и скорость небольшая, значит сопротивлением в воде можно пренебречь и считать, что ондвижется равноускоренно. h=at2/2. a=F/m. F=mg-Faрх=mg-gжV=mg-gжm/м=mg(1-ж/м). a= g(1-ж/м)=10(1-1000/8900)=8.88 м/с кв h=8.88*0.01/2=0.0444 м=4,44 см.