Споріднені слова до слів:звечора,мiшок,якi iлюструють чергування "е" з "о" пiсля шипл??чих "ж","ч","ш","дж"

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Споріднені слова до слів:звечора,мiшок,якi iлюструють чергування "е" з "о" пiсля шипл??чих "ж","ч","ш","дж"

Автор: Гость