Спортсмен прыгнул вниз на 5 метров с площадки, находящейся на высоте 2.2 м над уровн??м воды. Нп какую глубину нырнул спортсмен.
Математика
Спортсмен прыгнул вниз на 5 метров с площадки, находящейся на высоте 2.2 м над уровн??м воды. Нп какую глубину нырнул спортсмен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-2.2=2.8(м)- прыгнул спортсмен
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