Спортсмен прыгнул вниз на 5 метров с площадки, находящейся на высоте 2.2 м над уровн??м воды. Нп какую глубину нырнул спортсмен.

Математика

Спортсмен прыгнул вниз на 5 метров с площадки, находящейся на высоте 2.2 м над уровн??м воды. Нп какую глубину нырнул спортсмен.

Автор: Гость