Спортсмен во время тренировки первые полчаса бежал со скоростью 10км/ч, а следующи?? полчаса со скоростью 8км/ч. Определите среднюю скорость спортсмена за всё время бега.

Физика

Спортсмен во время тренировки первые полчаса бежал со скоростью 10км/ч, а следующи?? полчаса со скоростью 8км/ч. Определите среднюю скорость спортсмена за всё время бега.

Автор: Гость