Спортсмен во время тренировки первые полчаса бежал со скоростью 10км/ч, а следующи?? полчаса со скоростью 8км/ч. Определите среднюю скорость спортсмена за всё время бега.
Физика
Спортсмен во время тренировки первые полчаса бежал со скоростью 10км/ч, а следующи?? полчаса со скоростью 8км/ч. Определите среднюю скорость спортсмена за всё время бега.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За Первые полчаса пробежал 5 км, за втор 4 км. Всего 9 км за час. Средн скор vcp=s/t=9/1= 9 км/ч.
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