Способ словообразования слов? Переходить высказаться бежать добежать

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Способ словообразования слов? Переходить высказаться бежать добежать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Переходить- проходить-приходить- выходить-доходить-входить Высказаться-Пересказать-досказать- высказать Бежать-добежать- прибежать-перебежать-выбежать-вбежать-пробежать добежать-прибежать-перебежать-выбежать-вбежать-пробежать
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