Способ словообразования слов? Переходить высказаться бежать добежать
Разное
Способ словообразования слов? Переходить высказаться бежать добежать
Ответ(ы):
Гость:
Переходить- проходить-приходить- выходить-доходить-входить Высказаться-Пересказать-досказать- высказать Бежать-добежать- прибежать-перебежать-выбежать-вбежать-пробежать добежать-прибежать-перебежать-выбежать-вбежать-пробежать
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