Способы размножения дизентериальной амебы

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Способы размножения дизентериальной амебы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бесполое путем митотического деления клетки надвое. Или парасексуальный процесс. При парасексуальном процессе происходит слияние двух амеб, при этом образуется клетка с удвоенным числом ядер. Затем эта клетка делится, ядра распределяются по дочерним особям случайным образом. Таким образом, дочерние амебы, образовавшиеся в результате парасексуального процесса, генетически отличаются от материнской.
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