Спостернження за змишуванням чаю та молока
Разное
Спостернження за змишуванням чаю та молока
Ответ(ы):
Гость:
Смешивается, меняется цвет чая (становится карамельный, ну это смотря сколько молока добавишь). При смешивание ЧАЙ охлаждается. Если молоко скисло, то НЕ смешивается, а становится камочками.
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