Справедлив ли Алёша в своих оценках и воспоминаниях ? 4. Насколько справедливы наказания, которым часто подвергался Алёша ? 5. Какая утрата запомни лась больше всего? Почему ? 6. Кто оказал на Алёшу самое больш...

Справедлив ли Алёша в своих оценках и воспоминаниях ? 4. Насколько справедливы наказания, которым часто подвергался Алёша ? 5. Какая утрата запомни лась больше всего? Почему ? 6. Кто оказал на Алёшу самое большое влияние? Почему ? 7. Каким термином называется элемент сюжета, начинающийся со смерти отца Алёши ? 8. Как складывалась судьба Алёши Пешкова ? 9. Прочитав приведённые отрывки из повести, попытайтесь объячнить , почему М.Горький решил всё же не менять название повести? М.Горький повесть "Детство".

Справедлив ли Алёша в своих оценках и воспоминаниях ?Вопрос субъективный. Я считаю,что справедлив. Бабушка,Цыганок яркие личности, любящие. Дедушка жесток,часто несправедлив. Дядья думают только о себе.И т.д.4. Наск олько справедливы наказания, которым часто подвергался Алёша ? Не всегда. Испортил скатерть,но по незнанию и по наущению брата. Дедушка не стал разбираться. 5. Какая утрата запомнилась больше всего? Почему ? Смерть отца. С этого момента поменялась вся жизнь мальчика. 6. Кто оказал на Алёшу самое большое влияние? Почему ? Бабушка и Цыганок. Бабушка подарила любовь к людям, мальчик видел ее терпение и сам этому учился. Цыганок научил преданности. 7. Каким термином называется элемент сюжета, начинающийся со смерти отца Алёши ?