• Спробуй за твором написати в зошиті сценарій п’єси. Спочатку напиши дійових ос??б. Нижче - опиши місце дії, а далі слова дійових осіб, в дужках - ремарки (примітки щодо їхньої поведінки).

Українська література

• Спробуй за твором написати в зошиті сценарій п’єси. Спочатку напиши дійових ос??б. Нижче - опиши місце дії, а далі слова дійових осіб, в дужках - ремарки (примітки щодо їхньої поведінки).

Автор: Гость