Спробуй уявити себе президентом країни.Що ти зробив би (зробила б), щоб школярам було цікавіше вчитися і відпочивати? Напиши про це.

Бути президентом-веліка відповідальність.Адже потрібно дбати про всіх людей,а особливо про дітей. кожен президент будує школи,надсилає кошти на потрібність.Якби я була президентом я б купила новітні комп·ютери,замість книжок-електронні книги ,пристройі щоб швидко перевіряли домашнє завдання ,новий спортивний інвентар ,а також буду стежити чим годують дітей у йідальнях тощо. також бі забеспечила кожній сім·йі зарплату на яку вони могли б пойіхати за кордон та оздоровитися на морі. Ось ,що я зробіла коли була б президентом.