Спрос задается уравнением Qd = 120 - 4Р. Предложение Qs=P+45. При какой цене на рынке будет достигнуто равновесие? Выберите один ответ. 1. 15 тыс.руб.; 2. 30 тыс.руб.; 3. 20 тыс.руб.; 4. 25 тыс.руб.;

Обществознание

Спрос задается уравнением Qd = 120 - 4Р. Предложение Qs=P+45. При какой цене на рынке будет достигнуто равновесие? Выберите один ответ. 1. 15 тыс.руб.; 2. 30 тыс.руб.; 3. 20 тыс.руб.; 4. 25 тыс.руб.;

Автор: Гость