Спрос задается уравнением Qd = 120 - 4Р. Предложение Qs=P+45. При какой цене на рынке будет достигнуто равновесие? Выберите один ответ. 1. 15 тыс.руб.; 2. 30 тыс.руб.; 3. 20 тыс.руб.; 4. 25 тыс.руб.;
Обществознание
Спрос задается уравнением Qd = 120 - 4Р. Предложение Qs=P+45. При какой цене на рынке будет достигнуто равновесие? Выберите один ответ. 1. 15 тыс.руб.; 2. 30 тыс.руб.; 3. 20 тыс.руб.; 4. 25 тыс.руб.;
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Ответ номер 1: 15 тыс. руб.
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