Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка А чес...ний , тиж...невий , контрас...ний Б щас...ливий ,облас..ний , хвас..нути В аген..ство , улес..ливий , сер...цевий Г проїз..ний ,пристрас..н...

Українська мова

Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка А чес...ний , тиж...невий , контрас...ний Б щас...ливий ,облас..ний , хвас..нути В аген..ство , улес..ливий , сер...цевий Г проїз..ний ,пристрас..ний , ус..ний

Автор: Гость