Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка А чес...ний , тиж...невий , контрас...ний Б щас...ливий ,облас..ний , хвас..нути В аген..ство , улес..ливий , сер...цевий Г проїз..ний ,пристрас..н...
Українська мова
Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка А чес...ний , тиж...невий , контрас...ний Б щас...ливий ,облас..ний , хвас..нути В аген..ство , улес..ливий , сер...цевий Г проїз..ний ,пристрас..ний , ус..ний
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Гость:
Ответ твоего вопроса єто рядоксо словами,4,тоесть г
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