Спростіть вираз і обчисліть його значення:-3(2m+3n)+2(3m-5p)

Спростіть вираз і обчисліть його значення:-3(2m+3n)+2(3m-5p)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-3(2m + 3n)+2(3m-5p) = -6m-9n+6m-10p = -9n-10p
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