Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Спростить выраз cos(pi+альфа)
Спростить выраз cos(pi+альфа)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решение cos(+) = - cos
Похожие вопросы
Найти точку минимума функиии y=1/(8-x^2)^9
Написать программу, которое выводит на экран сообщение «Я буду учить язык <название языка> и обязательно стану программистом!» ...
Массасы 80 г 30%-ды мыс сульфаты ерітіндісінен неше грамм мыс гидроксидін алуа болады
Укажите лишнее (по разряду): 1) никто 2) некто 3) некого 4) нечего 5) никого
Решите неравенство -x^2+3x-2<0 ОЧень надо плиз побыстрее
Придумайте небольшой рассказ о пословице Повторение мать учения
7/13*0,2-0,2*(-6/13) срочно
Два катета прямоугольного треугольника равны 11 и 8 найдите его площадь
Ген белой пушинины у песца является доминантным.рецессивный ген(а) соответчвует черной масти.песцы могут быть слепыми под действием рецессивного ге...
Ребята, нужна срочная помощь. найти расстояние точки от плоскости, если расстояние этой точки от двух точек,лежащих на плоскости, равны 51 см и 30 ...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск