Спутник равномерно движется по круговой орбите радиусом в 6000км вокруг плонеты с периодом 1 час. Рассчитайте скорость его движения по орбите относительно поверхности плонеты и округлите ее до целых

Физика

Спутник равномерно движется по круговой орбите радиусом в 6000км вокруг плонеты с периодом 1 час. Рассчитайте скорость его движения по орбите относительно поверхности плонеты и округлите ее до целых

Автор: Гость