Спутник равномерно движется по круговой орбите радиусом в 6000км вокруг плонеты с периодом 1 час. Рассчитайте скорость его движения по орбите относительно поверхности плонеты и округлите ее до целых

Физика
Спутник равномерно движется по круговой орбите радиусом в 6000км вокруг плонеты с периодом 1 час. Рассчитайте скорость его движения по орбите относительно поверхности плонеты и округлите ее до целых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = w * R = w * R = (2*Pi / T) * R =  6.28 * 6000000 / 3600 = ответ м/c  пс: думаю стоит эту задачу написать в раздел про русский язык 
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