Срави и реши уравнения 12x-x=55 2(x+3)=16 Реши уравнение и Сделай проверку 2(a+2)-10=6(3y-4)=83+5(y-3)
Математика
Срави и реши уравнения 12x-x=55 2(x+3)=16 Реши уравнение и Сделай проверку 2(a+2)-10=6(3y-4)=83+5(y-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х-х=55 11х=55 х=55:11 х=5 2(х+3)=16 2х+6=16 2х=16-6 2х=10 х=10:2 х=5 уточни пожалуйста последние уравнения, они все равны между собой?
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