Сравнение калевалы с былиной . СРОЧНО!!!!! Былины: "Вольга и Микула", "Садко".
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Сравнение калевалы с былиной . СРОЧНО!!!!! Былины: "Вольга и Микула", "Садко".
Ответ(ы):
Гость:
В Вольге и Микуле рассказывается о силе Микулы по сравнению с дружиной князя Вольги. В Садко говорится о том, как бедный гусляр с помощью морского царя разбогател и выбрал себе в жены дочь царя морского и заживает богато. Получается они различаются тем, что разные смыслы .(это я как поняла сравнение былин) Сравнение Калевалы с Былиной Былина-устная поэзия о русских богатырях и народных героях. В Садко рассказывается о народном герое, а в Микула и Вольге о силе русского богатыря. В Калевале рассказывается о том как Сампо делал мельницу из огня, но у него не получалось, но все таки получилось. Значит о целеустремленности. А дальше уж теперь сравнивай сам, подсказку я уже навела. Все написано моими словами, может быть не правильно. Надеюсь я вам помогла;)
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