сравнение кутузова и наполеона в романе война и мир сочинение

Большое место в романе-эпопее “Война и мир” занимают образы Кутузова и Наполеона. С помощью показа двух великих полководцев автор пытается разрешить проблему, кто же является главным в историческом процессе: личность или массы. Кому принадлежит победа в войне 1812 года? Какова роль командующих в боевых действиях? Находясь во главе армий, Наполеон и Кутузов не только направляли военные действия, но также распоряжались судьбами людей, им подчиненных. Толстой в своем романе отразил свой взгляд на войну, на роль выдающейся личности и народа. Автор романа открыто говорит о своем неприятии Наполеона, его захватнической политики, тем самым принижая достоинства и заслуги этого полководца. Симпатии писателя на стороне Кутузова, истинно народного полководца, которого не воспринимало высшее общество, осуждавшее его тактику ведения войны. Простота, доброта, скромность, близость к простому солдату - вот те чувства, которые выделяет Толстой в Кутузове. Именно поэтому фельдмаршал не соответствует представлениям света о командующем русской армией.