Сравнение природных зон по 40 параллели в Евразии и Северной Америки выявление сходства и различия чередования зон.

К примеру возьмем две зоны:северную Америку и Евразию Сходства-Жестколистные вечно-зелёные леса, области высотной поясности, лесостепи, степи, пустыни.Различия-переменные влажные леса То, есть!Расположение Евразии характерно уменьшением количества осадков от окраин к внутренним частям материка!Особенность расположения в Северной Америке объясняется формой рельефа и господствующими ветрами.