Сравнение сказок красавица и чудовище и аленький цветочек

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Сравнение сказок красавица и чудовище и аленький цветочек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В обеих сказках говорится о цветка и там и там говориться о двух девушках и чудовищах
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