Сравнение в сказке Царевна-Лягушка

Сравнение в сказке Царевна-Лягушка

Ответ(ы):

Ответил Гость:
..."Такой ковер чудесный что не думать,не гадать разве в сказке сказать." "Сама,как солнце ясное светится" И все вроде.
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