Сравни 3 метров 6 дециметров плюс 2 метров 28 сантиметров и 2 метров 6 дециметров плюс 3 метров 28 сантиметров

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3 м 6 дм + 2 м 28 см = 3м 60 см + 2 м 28 см = 5 м 88 см 2 м 6 дм + 3 м 28 см = 2 м 60 см + 3 м 28 см = 5 м 88 см 5м 88 см = 5 м 88 см следовательно 3 м 6 дм + 2 м 28 см =2 м 6 дм + 3 м 28 см