Сравни личные качества и государственную политику Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Какими причинами ты можешь объяснить сходства и различия между ними?

Анна Иоанновна не занималась политикой гос-ва и не назначала себе приемников которые могли решать гос дела. Занималась только собой и своими потехами. Елизавета Петровна немного занималась гос-вом, но за нее гос дела решали ее приемники (советники) При ней Россия приняла участие в войне (по-моему Семилетней), и было совершено несколько гос реформ. Анна Иоанновна была против того, чтобы ЕП взошла на престол, они были врагами. АИ завидовала ЕП