Сравни между собой слова в каждой группе.чем они сходны по смыслу ?Чем различаются? 1.Большой,огромной,громадный,гигантский.2.маленький,малюсинький,крошечный,3.крутой,обрывистый,отвесный.
Русский язык
Сравни между собой слова в каждой группе.чем они сходны по смыслу ?Чем различаются? 1.Большой,огромной,громадный,гигантский.2.маленький,малюсинький,крошечный,3.крутой,обрывистый,отвесный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все эти слова в каждой группе синонимы! 1.Синонимы с увеличением, обозначающие величину. 2.Синонимы с уменьшением, обозначающие порядок уменьшения. 3.Синонимы с увеличением опасности, труднопроходимости.
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