Сравни между собой слова в каждой группе.чем они сходны по смыслу ?Чем различаются? 1.Большой,огромной,громадный,гигантский.2.маленький,малюсинький,крошечный,3.крутой,обрывистый,отвесный.

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Сравни между собой слова в каждой группе.чем они сходны по смыслу ?Чем различаются? 1.Большой,огромной,громадный,гигантский.2.маленький,малюсинький,крошечный,3.крутой,обрывистый,отвесный.

Автор: Гость