Сравни образ преодоления победы торжества выраженный в скульптурах и в симфонической музыке Л.В.Бетховена. Что в них общего?

Музыка

Сравни образ преодоления победы торжества выраженный в скульптурах и в симфонической музыке Л.В.Бетховена. Что в них общего?

Автор: Гость