Сравни растения,опиши любое по плану (картофель) 1.Как называется это растение? 2.Как выглядит его стебель? 3.Листья этого растения простые или сложные? 4.Как расположены жилки на его листьях? 5.Какие цветки у этого растения?

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2)Стебли картофеля прямостоячие, ребристые, мясистые, сочные, зеленые или с бурым оттенком. Высота их сильно варьирует у разных сортов и напрямую зависит от условий выращивания (от 30 до 150 см). 3)Листья картофеля, появляющиеся при прорастании клубней, — простые, цельнокрайние. 4)Картофель имеет сильно рассеченную листовую пластинку, которая имеет сетчатое жилкование, как и большинство двудольных растений. 5)Цвет зависит от сорта картофеля.Цветки мелкие.