Сравни растения,опиши любое по плану (картофель) 1.Как называется это растение? 2.Как выглядит его стебель? 3.Листья этого растения простые или сложные? 4.Как расположены жилки на его листьях? 5.Какие цветки у этого растения?
Окружающий мир
Сравни растения,опиши любое по плану (картофель) 1.Как называется это растение? 2.Как выглядит его стебель? 3.Листья этого растения простые или сложные? 4.Как расположены жилки на его листьях? 5.Какие цветки у этого растения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Стебли картофеля прямостоячие, ребристые, мясистые, сочные, зеленые или с бурым оттенком. Высота их сильно варьирует у разных сортов и напрямую зависит от условий выращивания (от 30 до 150 см). 3)Листья картофеля, появляющиеся при прорастании клубней, — простые, цельнокрайние. 4)Картофель имеет сильно рассеченную листовую пластинку, которая имеет сетчатое жилкование, как и большинство двудольных растений. 5)Цвет зависит от сорта картофеля.Цветки мелкие.
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