Сравни слова по составу.Запиши их в соответствующий столбик таблицы.Дополни каждый столбик своим примером. 1столбик-приставка,основа,окончание.2столбик-основа,окончание.3столб ик-приставка,основа,суффикс,окончание. Зверь,побег,платье,проходной,наземный,выход.