Сравни слова по составу.Запиши их в соответствующий столбик таблицы.Дополни каждый столбик своим примером. 1столбик-приставка,основа,окончание.2столбик-основа,окончание.3столб ик-приставка,основа,суффикс,окончание. ...
Сравни слова по составу.Запиши их в соответствующий столбик таблицы.Дополни каждый столбик своим примером. 1столбик-приставка,основа,окончание.2столбик-основа,окончание.3столб ик-приставка,основа,суффикс,окончание. Зверь,побег,платье,проходной,наземный,выход.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 столбик- побег (по-приставка), (бег-корень), окончание - нулевое ; выход- (вы-приставка),(ход-корень),окончание-нулевое. 2 столбик- зверь (корень-зверь), окончание-нулевое); платье-(плать-корень), окончание- (е). 3 столбик- проходной (про-приставка),(ход-корень),(н-суффикс),окончание-(ой); наземный- (на-приставка),(зем-корень),(н)-суффикс, окончание-ый