Сравни суммы.В чём их особенность?227+341 ,227+345,227+391,227+395. 2)Найди значения сумм.3)В чём о??обенность выделенной суммы?4)Составь свои суммы трёхзначных чисел с переходами через разряды.
Математика
Сравни суммы.В чём их особенность?227+341 ,227+345,227+391,227+395. 2)Найди значения сумм.3)В чём о??обенность выделенной суммы?4)Составь свои суммы трёхзначных чисел с переходами через разряды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
227+341=568 227+345=572 227+391=618 227+395=622
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