Сравни тексты задач и запиши их решения А) В библиотеке 6300 книг на русском языке, что составляет 0,84 всех книг, Сколько книг в библиотеке? б) В библиотеке 7800 книг, из н их 084 книг на русском языке. Сколько книг ...

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Сравни тексты задач и запиши их решения А) В библиотеке 6300 книг на русском языке, что составляет 0,84 всех книг, Сколько книг в библиотеке? б) В библиотеке 7800 книг, из н их 084 книг на русском языке. Сколько книг на русском языке

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