Сравни условия, вопросы, решения и ответы. а)ребята посадили 5кленов, а лип в 3 раза ??ольше сколько лип посадили ребята?. б).первая дорожная бригада отремонтировала 18км железнодорожных путей , а вторая в 3раза меньше .сколько...
Математика
Сравни условия, вопросы, решения и ответы. а)ребята посадили 5кленов, а лип в 3 раза ??ольше сколько лип посадили ребята?. б).первая дорожная бригада отремонтировала 18км железнодорожных путей , а вторая в 3раза меньше .сколько километров железнодорожных путей отремонтировала вторая бригада?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 15×3=45 б)18÷3=6 вот пошаговое решение
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