Сравни условия, вопросы, решения и ответы. а)ребята посадили 5кленов, а лип в 3 раза ??ольше сколько лип посадили ребята?. б).первая дорожная бригада отремонтировала 18км железнодорожных путей , а вторая в 3раза меньше .сколько...

Математика

Сравни условия, вопросы, решения и ответы. а)ребята посадили 5кленов, а лип в 3 раза ??ольше сколько лип посадили ребята?. б).первая дорожная бригада отремонтировала 18км железнодорожных путей , а вторая в 3раза меньше .сколько километров железнодорожных путей отремонтировала вторая бригада?.

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