Сравни время движения двух спутников если первый спутник земли делает оборот за 1 час 40 минут а второй за 6000 секунд
Математика
Сравни время движения двух спутников если первый спутник земли делает оборот за 1 час 40 минут а второй за 6000 секунд
Ответ(ы):
Гость:
Первый спутник : 1час 40 мин второй спутник : 6000 секунд = 100 мин = 1 час 40 мин 1 час 40 мин = 1 час 40 мин
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