Сравни время движения двух спутников если первый спутник земли делает оборот за 1 час 40 минут а второй за 6000 секунд

Математика

Сравни время движения двух спутников если первый спутник земли делает оборот за 1 час 40 минут а второй за 6000 секунд

Автор: Гость