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Сравни выражения 82+19-7•6
Сравни выражения 82+19-7•6
Ответ(ы):
Ответил Гость:
82+19=100 7*6=42 100-42=58
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